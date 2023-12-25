Социальное такси в Ленобласти можно заказать через приложение

Теперь заказы — и в мобильном приложении: специальным транспортом могут пользоваться около 80 тысяч ленинградцев.

«Специальное транспортное обслуживание у нас является государственной услугой. Для получения услуги разработаны и функционируют портал сбора заявок, мобильное приложение пассажира, мобильное приложение водителя. На портале и в приложении жители, имеющие право на специальное транспортное обслуживание, могут самостоятельно подать заявку на поездку, получить справочную информацию», — рассказала директор ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» Дарья Аюкова.

Мобильное приложение запушено в 2023 году и синхронизировано с АИС «Социальная защита», что позволяет получателям услуги оперативно сделать заявки в любое время вне зависимости от графика работы диспетчерской.

Напомним, что служба «Социальное такси» работает в Ленинградской области с 2013 года. Доехать на такси можно до социальных учреждений, больниц, санаториев, вокзалов, музеев, концертных залов и театров на социальном такси имеют право дети-инвалиды, инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Заказать социальное такси можно по бесплатному телефону 8 (804)-700-01-34 или на сайте.