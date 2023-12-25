Жителю Москвы вместо дорогой видеокарты за 260 тысяч рублей прислали с маркетплейса люстру

Мужчина сделал заказ еще в середине ноября. Спустя некоторое время клиент крупного маркетплейса получил посылку. Правда, содержимому он вряд ли обрадовался.

Житель Москвы приобрел дорогую видеокарту в разгар ноябрьских распродаж. Сумма покупки составила более 263 тысяч рублей. Заказ клиенту обещали доставить в течение нескольких дней, но курьер постоянно нарушал сроки. Товар мужчине все же привезли, но явно не тот.

Вместо дорогой электроники за кругленькую сумму житель столицы получил дешевую люстру, стоимость которой составляет порядка двух тысяч рублей. Как пишет Baza, пострадавший уже месяц пытается вернуть деньги, но маркетплейс не предпринимает никаких мер.