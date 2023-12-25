«Единая Россия» продолжит реагировать на инциденты в соцсетях — Евгений Смирнов

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Ленинградской области в следующем году продолжит выявлять инциденты в социальных сетях и помогать гражданам в решении острых проблемных вопросов. Об этом рассказал Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов.

«Как заявил Секретарь регионального отделения, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на недавней региональной конференции партии, работе с инцидентами в социальных сетях уделяется отдельное пристальное внимание. Партия сегодня ближе всех находится к людям, поэтому на нас ложится особая ответственность. Мы должны своевременно и эффективно реагировать на проблемы наших граждан, с которыми они обращаются публично», — отметил Евгений Смирнов.

Он подчеркнул, что люди, которые выставляют в социальные сети проблемные вопросы личного или общественного характера, в первую очередь хотят получить обратную связь, убедиться, что их услышали.

«Когда человек делает проблему публичной он, безусловно, хочет знать, что его не оставят один на один с бедой. И мы, конечно, стараемся поддержать людей в этот момент. Если мы видим, что вопрос требует длительного решения или разбирательства — мы информируем об этом граждан. Публикуем в социальных сетях запросы и обращения депутатов по данным вопросам. Показываем, что решение проблемы сдвинулось с «мертвой точки», — объяснил депутат.

В пресс-службе Регионального отделения «Единой России» добавили, что работа с людьми, понятный и видимый результат в каждом направлении, максимально ориентированный на потребности жителей Ленинградской области, является главной задачей, обозначенной в народной программе партии «Единая Россия».