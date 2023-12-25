Шойгу: российская армия взяла под полный контроль Марьинку

О полном освобождении населенного пункта Шойгу доложил президенту страны 25 декабря.
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Марьинка от украинских боевиков. Об этом 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.
В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка, — цитирует министра обороны РИА Новости.
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