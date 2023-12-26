Жители Ленобласти собрали 3735 тонн кормов для бездомных кошек и собак

Акция «Сытый Новый год» проходит уже в третий раз по инициативе МФЦ. С 2020 года удалось собрать четыре тонны корма.

Под ёлками в центрах госуслуг Ленобласти собрано 1970 кг корма, еще порядка 1765 кг собрали в ветклиниках сотрудники государственной ветеринарной службы. Весь корм будет передан в областные государственные и частные приюты для бездомных животных.

«Рекордсменами по сбору корма стали МФЦ «Кировский» – 420 кг, «Приозерск» – 250 кг, «Гатчинский» –159,5 кг, среди ветеринарных служб больше всего лакомств собрали сотрудники Всеволожской станции – 930 кг», — отметили организаторы акции.

Как уже ранее писал ivbg.ru, вы еще можете помочь приютам. Например, Выборгский приют для кошек постоянно нуждается в финансовой поддержке неравнодушных граждан. Те, кто хочет принять участие в жизни приюта, могут перечислить средства на погашение долгов.