Движение на 11 трассах Ленобласти будет ограничено 27 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Так, 27 декабря движение будет частично ограничено на следующих трассах региона:
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
— км 37 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
-км 40+162 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, ремонт системы автоматической противогололедной обработки.
М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 140 ограничение скорости движения в направлении г. МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
— км 46+500, км 53+900 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-7, № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
— км 150-190 ограничения скорости движения в оба направления с 11:00 до 17:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30, 101-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37+ транспортная развязка км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
— км 10-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения.