Движение на 11 трассах Ленобласти будет ограничено 27 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Так, 27 декабря движение будет частично ограничено на следующих трассах региона:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 37 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

-км 40+162 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, ремонт системы автоматической противогололедной обработки.

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 140 ограничение скорости движения в направлении г. МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

— км 46+500, км 53+900 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-7, № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

— км 150-190 ограничения скорости движения в оба направления с 11:00 до 17:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 101-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37+ транспортная развязка км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 10-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; — км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения.