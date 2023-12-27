Эксперты объяснили, как проверить качество покупной красной икры всего за пару секунд

Автор: Анастасия Щербакова
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В предновогоднюю пору стоит быть особенно бдительными. Риск приобрести деликатес плохого качества возрастает в разы.

Как оказалось, проверить истинное качество покупной красной икры из магазина или рынка можно легко в домашних условиях.

Для этого выложите в глубокую тарелку немного икринок и залейте их кипятком. Явным признаком подделанного деликатеса станет выпадение осадка в виде капель жира и появление у воды красного оттенка.

Если же икра настоящая, у воды появится белый оттенок, отмечают эксперты «АиФ».

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21.12.2023 263
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