В Роскачестве назвали самые лучшие марки красной икры: топ-7 наименований

Из 24 марок красной икры отвечают стандартам качества и безопасности только семь торговых наименований.

Как рассказали в Роскачестве, семь брендов деликатеса прошли проверку с отличием. Красная икра этих брендов изготовлена из качественного сырья и не содержит опасных патогенов.

Тем временем в некоторых других марках деликатеса специалисты обнаружили следы кишечной палочки.