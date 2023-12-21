В Роскачестве назвали самые лучшие марки красной икры: топ-7 наименований

Автор: Анастасия Щербакова
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Из 24 марок красной икры отвечают стандартам качества и безопасности только семь торговых наименований. 

Как рассказали в Роскачестве, семь брендов деликатеса прошли проверку с отличием. Красная икра этих брендов изготовлена из качественного сырья и не содержит опасных патогенов.

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Фото: Роскачество/ Телеграм

Тем временем в некоторых других марках деликатеса специалисты обнаружили следы кишечной палочки.

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20.12.2023 98
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