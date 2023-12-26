Россиянам назвали самые опасные для проведения новогоднего отпуска страны

Глава Роспотребнадзора рассказала, в каких странах сейчас фиксируются вспышки опасных заболеваний.

По словам Анны Поповой, в Северной и Южной Америке выявлено почти 5 млн случаев лихорадки денге за 2023 год. Тем временем в Юго-Восточной Азии этот показатель составил 500 тысяч заболевших. Также глава Роспотребнадзора отмечает, что активно начали распространяться вирусы Эбола, Марбург и лихорадка Западного Нила в Африке и в ряде стран Европы. Например, в Греции, Испании и Сербии, заявила Попова агентству РИА Новости.

По данным Поповой, в 2023 году в мире фиксировались и вспышки холеры. Всего заболевание было обнаружено в 32 странах мира, в том числе в Индии.