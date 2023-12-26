Врач объяснил, как перепады атмосферного давления влияют на человека

Скачки атмосферного давления часто сказываются на самочувствии людей, предупреждает заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, в первую очередь страдают люди, чувствительные к перепадам погоды – с заболеваниями сердца, лёгких, почек и других хронических недугов.

Наш организм подстраивается под окружающую среду, но если адаптация артериального давления под наружное атмосферное давление нарушена, то человек испытывает дискомфорт, слабость, вялость, повышенную утомляемость, головные боли, потливость, слезливость. Это называется метеопатия», — цитирует врача RT.

Для облегчения состояния при метеопатии врач советует больше двигаться, принимать витамины, гулять на свежем воздухе. Если же симптомы не проходят, не стоит пренебрегать медицинской помощью, подчёркивает эксперт. Комплексный подход поможет справиться с недомоганием.