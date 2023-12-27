«Единая Россия» продолжит реализацию народной программы в следующем году

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Ленинградской области продолжит реализацию народной программы и обеспечит контроль за ходом строительства и ремонта объектов в регионе. Об этом сообщил Руководитель Регионального исполкома «Единой России», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов.

«Народная программа «Единой России» прежде всего направлена на позитивные преобразования в нашем регионе. Это наш план действий по улучшению жизни граждан, поэтому реализация этой программы будет продолжена и в следующем году», — заверил Дмитрий Рытов

Он уточнил, что сегодня региональная программа партии состоит более чем из 300 объектов, охватывающих все основные сферы жизни.

«Здесь учтены и новые инфраструктурные проекты, ремонт образовательных учреждений, современные спортивные сооружения, новые медицинские отделения в больницах, а также различные меры социальной поддержки разным группам населения», — пояснил депутат

Также, Дмитрий Рытов отметил, что во многом, качество реализации народной программы зависит от партийного десанта. Актив партии постоянно контролирует ход строительства и ремонта объектов, чтобы работы были выполнены качественно и вовремя, а также проводит мониторинг уже построенных объектов, чтобы они могли прослужить дольше. К этой работе подключены депутаты всех уровней: Государственной Думы, Законодательного собрания и местного самоуправления, заключил он.