«Единая Россия» продолжит реализацию народной программы в следующем году

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Ленинградской области продолжит реализацию народной программы и обеспечит контроль за ходом строительства и ремонта объектов в регионе. Об этом сообщил Руководитель Регионального исполкома «Единой России», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов.
Он уточнил, что сегодня региональная программа партии состоит более чем из 300 объектов, охватывающих все основные сферы жизни.
Также, Дмитрий Рытов отметил, что во многом, качество реализации народной программы зависит от партийного десанта. Актив партии постоянно контролирует ход строительства и ремонта объектов, чтобы работы были выполнены качественно и вовремя, а также проводит мониторинг уже построенных объектов, чтобы они могли прослужить дольше. К этой работе подключены депутаты всех уровней: Государственной Думы, Законодательного собрания и местного самоуправления, заключил он.