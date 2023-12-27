Илья из деревни Обрино получил подарок от Александра Дрозденко

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти исполнил еще одну детскую мечту в рамках акции «Ёлка желаний».

10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского района мечтал о спининге и лодке. И теперь они у него есть.

Видео: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a

«Лодка и спиннинг — правильные вещи для воспитания мальчишек», — отметил губернатор.

Ранее он исполнил мечты шестилетней Есении и 11-летней Марии.

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