Илья из деревни Обрино получил подарок от Александра Дрозденко

Губернатор Ленобласти исполнил еще одну детскую мечту в рамках акции «Ёлка желаний».
10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского района мечтал о спининге и лодке. И теперь они у него есть.
Видео: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
«Лодка и спиннинг — правильные вещи для воспитания мальчишек», — отметил губернатор.
Ранее он исполнил мечты шестилетней Есении и 11-летней Марии.
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21.12.2023 229