Илья из деревни Обрино получил подарок от Александра Дрозденко

Губернатор Ленобласти исполнил еще одну детскую мечту в рамках акции «Ёлка желаний».

10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского района мечтал о спининге и лодке. И теперь они у него есть.

Видео: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a

«Лодка и спиннинг — правильные вещи для воспитания мальчишек», — отметил губернатор.

Ранее он исполнил мечты шестилетней Есении и 11-летней Марии.