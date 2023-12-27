По России будут курсировать «Ласточки» отечественного производства с новым названием

Аналогом скоростного электропоезда станет отечественный «Финист».
На смену поездам «Ласточкам», которые производились совместно с немецкой компанией Siemens, придут импортзамещенные «Финист». Составы для пассажирских перевозок будут изготавливаться из российских комплектующих.
Первый запуск «Финиста» запланирован на 28 декабря. Поезд будет следовать по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, рассказали в РЖД.
Вместимость скоростного электропоезда будет ограничена 1200 пассажирами, а количество посадочных мест в вагонах составит 416. Также составы будут оборудованы Wi-Fi и разъемами для зарядных устройств.
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