По России будут курсировать «Ласточки» отечественного производства с новым названием

Аналогом скоростного электропоезда станет отечественный «Финист».

На смену поездам «Ласточкам», которые производились совместно с немецкой компанией Siemens, придут импортзамещенные «Финист». Составы для пассажирских перевозок будут изготавливаться из российских комплектующих.

Первый запуск «Финиста» запланирован на 28 декабря. Поезд будет следовать по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, рассказали в РЖД.

Вместимость скоростного электропоезда будет ограничена 1200 пассажирами, а количество посадочных мест в вагонах составит 416. Также составы будут оборудованы Wi-Fi и разъемами для зарядных устройств.