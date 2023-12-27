Жители Финляндии пытаются обжаловать решение властей о закрытии границы с Россией

Автор: Анастасия Щербакова
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Неравнодушные финны обратились в высший административный суд страны, требуя прекратить ограничительные меры на границе.

Русскоязычные граждане Финляндии пытаются обжаловать решение руководства страны закрыть границу с Россией.

Решения правительства о закрытии восточной границы были обжалованы в высшем административном суде <…> Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные, — приводят сообщение суда финские СМИ.

В жалобе финны указывают, что правительство страны нарушает их свободу передвижения и другие права.

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17.12.2023 192
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