Дебошир, ударивший на парковке в Буграх отца с маленьким ребенком на руках, задержан

Пострадавший местный житель провожал своего ребенка в детский сад и заметил, как рядом скандалили мужчина и женщина. Попытки урегулировать конфликт в итоге только усугубили ситуацию.

Петербургская полиция задержала агрессивного мужчину, который ранним утром 27 декабря в Буграх нанес несколько ударов прохожему и сломал шлагбаум на парковке. Об это сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Телеграм-канале.

30-летний мужчина отводил своего двухлетнего сына в детский сад. Он попытался погасить конфликт, возникший между женщиной и водителем автомобиля, который заехал на парковку. Водитель иномарки переключился на заявителя, нанес ему несколько ударов, выражаясь нецензурной бранью, сломал шлагбаум, — указано в сообщении.

В отделении полиции дебошир объяснил, что решить конфликт словами не удалось, а шлагбаум он сломал поскольку тот, как выразился задержанный, «моросил». Судя по всему, мужчина имел ввиду, что перекладина плохо работала.

Кадры конфликта редакция ivbg.ru публиковала ранее.