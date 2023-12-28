Новогодний стол россиян за год подорожал на 8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов — они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», — сказала Абрамченко в интервью «РИА Новости».
При этом Абрамченко напомнила, что к Новому году в России заметно снизились цены на красную икру. Тем не менее подорожало отечественное игристое вино, но не больше, чем на 5%.
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24.12.2023 117