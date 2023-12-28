Дом с мансардой и иномаркой сгорел в Кировском районе

Сигнал о пожаре в садоводстве «Приладожский» в Кировском районе поступил 27 декабря в 20:20. На место выехали дежурные смены 127-й и 128-й пожарных частей.

Возгорание площадью 76 квадратных метров ликвидировали восемь человек и две спецмашины. Справиться с пламенем удалось к 21:37. Повреждены дача, сарай и легковой автомобиль.

О пострадавших не сообщается. В садоводстве горел одноэтажный каркасно-щитовой дом с мансардой. Огонь перекинулся на припаркованную рядом Renault Fluence.