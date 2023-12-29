В Роскачестве рассказали, какие готовые салаты можно покупать в магазинах, а какие — точно не стоит

Автор: Анастасия Щербакова
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Если вы решили сэкономить время и купить к новогоднему столу уже готовые салаты, выбирать их стоит особенно внимательно. 

Эксперт Роскачества Олеся Куликова советует избегать уже заправленных соусом салатов. Идеальный вариант, если заправка для закуски лежит в отдельном контейнере.

Тем самым можно увеличить срок годности продукта, ведь срок годности салата можно исчислять часами. Лучше заправить салат исключительно перед употреблением, — цитирует эксперта ТАСС.

Эксперт также рекомендует не покупать салаты, у которых повреждена упаковка, имеется неприятный запах и следы заветривания.

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14.12.2023 152
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