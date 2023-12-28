Ольга Занко исполнила новогоднюю мечту юного жителя Волхова, у которого отец погиб на СВО

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко исполнила желание 10-летнего мальчика из Волхова в канун Нового года.

Парламентарий исполнила желание10-летнего Вани из Волхова. Мальчик активно занимается спортом и хотел получить в подарок экипировку.

Сняла его шарик с «Ёлки желаний». Мальчику 10 лет, и его папа погиб на СВО. Сейчас Ваня занимается рукопашным боем и катается на коньках. Подарила ему новые перчатки для занятий и хоккейные коньки. Мальчик очень серьезный и взрослый не по годам. От всего сердца желаю, чтобы он вырос счастливым., — пишет Ольга Занко в своем блоге в Телеграм.