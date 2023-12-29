Ленобласти и еще четырем регионам выделили 10 млрд на капремонт дорог

Правительство России выделило 10 млрд рублей на капитальный ремонт дорог федерального значения в регионах.

В списке: Ленинградская область, а также Дагестан, Карелия, Вологодская и Орловская области.

Речь идет о 19 участках, общая протяженность – 25 километров. Ремонт проведут в 2024 году. Кроме того, планируется расширить участок дороги М-9 «Балтия» в Тверской области.