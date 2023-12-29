Мама-рысь и котята вышли на прогулку в Приозерском районе

В одном из поселков Приозерского района Ленинградской области в объектив камеры видеонаблюдения попала мама-рысь и ее котята.

На камерах видно, как рысь пробирается сквозь сугробы, а за ней вереницей следуют два котенка. Чуть позже в объективе камеры появляется третий малыш.

Видео: Павел Глазков

Как отметил биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, рысята проводят с матерью последние месяцы. В конце зимы у лесных кошек начнется гон, и котятам придется отправиться во взрослую жизнь. Всего в Ленинградской области обитает около 500 особей этих диких кошек.