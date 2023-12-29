Грузовик за 7 млн рублей угнали у бизнесмена из Краснодара в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района утром 28 декабря обратился 42-летний генеральный директор фирмы из Краснодара. Он обнаружил пропажу грузовика FAW J6.
Машина была припаркована в деревне Большое Руддилово. Ущерб оценен примерно в семь миллионов рублей. Известно также, что грузовик был подключен к спутниковой системе «Эра-Глонасс».
Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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