Грузовик за 7 млн рублей угнали у бизнесмена из Краснодара в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района утром 28 декабря обратился 42-летний генеральный директор фирмы из Краснодара. Он обнаружил пропажу грузовика FAW J6.

Машина была припаркована в деревне Большое Руддилово. Ущерб оценен примерно в семь миллионов рублей. Известно также, что грузовик был подключен к спутниковой системе «Эра-Глонасс».

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства происшествия устанавливаются.