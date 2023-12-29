Петербуржец отпраздновал 25-летие частичной ампутацией кисти

Молодой человек самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение на Лесной улице в Санкт-Петербурге.
У пострадавшего зафиксировали частичную ампутацию левой кисти и на скорой увезли в больницу. Пациент находился в травматическом шоке в тяжелом состоянии.
Известно, что это произошло в день его 25-летия. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых молодой человек получил травму.
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23.06.2022 2828