Петербуржец, угнавший Lamborghini за 50 млн, задержан: «Думал, что подарили»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В отделении полиции житель Петербурга признался, что был в наркотическом опьянении.

Недавняя история с угоном Lamborghini Urus за 50 миллионов рублей в Москве, прогремевшая на всю страну, закончилась для владельца элитного авто счастливым концом. А вот тому, кто завладел чужим движимым имуществом, придется ответить перед законом.

Угонщиком оказался дизайнер из Петербурга. Полицейским мужчина заявил, что был в в момент совершения преступления под наркотиками и думал, что автомобиль ему подарили.

Видео с допроса публикует Mash на Мойке.

 

Вам будет интересно
Петербуржец, угнавший Lamborghini за 50 млн, задержан: "Думал, что подарили" угон, Петербург, Москва, видео, Lamborghini
Жителя Бугров, сломавшего шлагбаум и ударившего отца с ребенком на руках, отправили под арест
Как оказалось, арестованный является профессиональным бойцом ММА. Суд постановил отправить под арест мужчину, устроившего драку ранним утром 27 декабря в Буграх. Как...
29.12.2023 35
Автор