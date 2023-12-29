Петербуржец, угнавший Lamborghini за 50 млн, задержан: «Думал, что подарили»

В отделении полиции житель Петербурга признался, что был в наркотическом опьянении.

Недавняя история с угоном Lamborghini Urus за 50 миллионов рублей в Москве, прогремевшая на всю страну, закончилась для владельца элитного авто счастливым концом. А вот тому, кто завладел чужим движимым имуществом, придется ответить перед законом.

Угонщиком оказался дизайнер из Петербурга. Полицейским мужчина заявил, что был в в момент совершения преступления под наркотиками и думал, что автомобиль ему подарили.

Видео с допроса публикует Mash на Мойке.