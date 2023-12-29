В Россию попала крупная партия Coca-Cola с опасными веществами в составе: «отрава» завозилась из Казахстана

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, в напитках был найден опасный подсластитель аспартам, признанный специалистами канцерогеном, провоцирующим онкологию.

Как утверждает Mash, на полки российских магазинов попали контрафактные напитки Coca-Cola с опасным составом. В газировке обнаружены компоненты, незаявленные в составе. Например, аспартам, ранее признанный Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном.

Опасные напитки нашли уже в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае. Указывается, что газировку поставляли из Казахстана.

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21.12.2023 299
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