В Россию попала крупная партия Coca-Cola с опасными веществами в составе: «отрава» завозилась из Казахстана

В частности, в напитках был найден опасный подсластитель аспартам, признанный специалистами канцерогеном, провоцирующим онкологию.
Как утверждает Mash, на полки российских магазинов попали контрафактные напитки Coca-Cola с опасным составом. В газировке обнаружены компоненты, незаявленные в составе. Например, аспартам, ранее признанный Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном.
Опасные напитки нашли уже в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае. Указывается, что газировку поставляли из Казахстана.
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