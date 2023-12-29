«Сигарету о меня потушила»: фигуристка Медведева рассказала, как ей однажды «лечили» спину

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о необычном случае во время гастролей в Сочи.
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что однажды ей пришлось иметь дело с довольно необычным врачом, практикующей оригинальные методы лечения.
Мне посоветовали врача. Она меня кладет, водит по позвоночнику и заявляет: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». Она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд», — вспоминает Медведева в интервью YouTube-каналу «Фигурка»..
Сразу после этого фигуристка почувствовала очень сильную боль.
Она сигарету о меня потушила, — заявила фигуристка, добавив, что после процедуры у нее остался шрам.
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28.12.2023 95