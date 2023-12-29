Выборгские таможенники навестили бойцов СВО в городском госпитале с гостинцами

В канун Нового года военнослужащие, проходящие реабилитацию, не остались без внимания.
Сотрудники выборгской таможни посетили городской госпиталь, чтобы поддержать военнослужащих, проходящих реабилитацию. Таможенники передали бойцам кофе, чай, сладкие угощения, а также поздравительные письма от кадетов подшефного таможенного класса.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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