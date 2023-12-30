В России возродят конкурс «Интервидение»: оно может пройти уже в 2024 году в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В последний раз конкурс, который должен был стать заменой «Евровидению», проводился в 2008 году.

В следующем году планируется проведение песенного международного конкурса «Интервидение» пишут СМИ 30 декабря. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. Деньги на организацию конкурса уже выделены.

В 2024 году «Интервидение» состоится в Петербурге

Международный конкурс песни пройдет в 2024 году в Петербурге. На его организацию и проведение из резервного фонда правительства РФ выделено 600 млн рублей, что следует из документа, размещенного на сайте опубликования правовых актов страны.

Отметим, «Интервидение» проводилось еще в 1960-1980-х гг. и являлось советской альтернативой «Евровидению». В середине 2000-х конкурс пытались возродить. Последнее мероприятие прошло в 2008 году.

Вам будет интересно
В России возродят конкурс "Интервидение": оно может пройти уже в 2024 году в Петербурге Петербург, конкурс, евровидение
Предвыборный сайт Владимира Путина в первый день работы подвергся DDoS-атакам
Нарушить работу портала пытались из-за рубежа. Предвыборный сайт Владимира Путина 29 декабря был подвержен DDoS-атакам. Нарушить работу портала пытались из-за рубежа...
29.12.2023 52
Автор