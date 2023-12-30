Лукашенко поручил поделиться куриными яйцами с Россией

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент Белоруссии распорядился увеличить поставки яиц в Россию. 

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил одну из крупнейших птицефабрик страны и поручил предприятию увеличить импорт куриных яиц в Россию.

Как отметила руководитель компании, сейчас порядка 70% продукции предприятия продается за рубеж, из которых 16% приходится на Россию.

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29.12.2023 18
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