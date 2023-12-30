Кинолог объяснил, как помочь питомцам пережить новогодние салюты

Соблюдение этих нескольких рекомендаций позволят вашим домашним животным меньше стрессовать во время громких фейерверков.

Чтобы животные меньше боялись в новогоднюю ночь, кинолог Владимир Уражевский советует обязательно занавешивать шторки в квартире, включать тихую музыку и не гасить свет. Особенно — если вы оставляет питомца одного дома.

В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. Щенка с детства нужно готовить к громким звукам. Если собаки социализированы, они легче переносят. В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками, — цитирует эксперта News.ru.