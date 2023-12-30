Кинолог объяснил, как помочь питомцам пережить новогодние салюты

Автор: Анастасия Щербакова
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Соблюдение этих нескольких рекомендаций позволят вашим домашним животным меньше стрессовать во время громких фейерверков. 

Чтобы животные меньше боялись в новогоднюю ночь, кинолог Владимир Уражевский советует обязательно занавешивать шторки в квартире, включать тихую музыку и не гасить свет. Особенно — если вы оставляет питомца одного дома.

В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. Щенка с детства нужно готовить к громким звукам. Если собаки социализированы, они легче переносят. В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками, — цитирует эксперта News.ru.
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29.12.2023 59
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