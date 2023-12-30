Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленинградской области в предпоследний день уходящего года.

Как рассказал Михаил Леус в своем блоге в Телеграм, в регионе будет господствовать недавно пришедший циклон. Он спровоцирует в Петербурге облачную погоду со снегом, местами мокрым. Температура воздуха при этом составит от -2 до -4 градусов.

Тем временем в некоторых районах Ленобласти может установиться даже до +1.

По области -4…+1°, на востоке до -10°. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье небольшой снег и -6…-8°, — сообщил синоптик.

Также в некоторых районах области ожидается метель. Как передает пресс-служба администрации региона, уборка снега на дорогах продолжается.