В Ленобласти столбики термометров 30 декабря опустятся до -10 градусов, а также начнутся метели

Автор: Анастасия Щербакова
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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленинградской области в предпоследний день уходящего года.

Как рассказал Михаил Леус в своем блоге в Телеграм, в регионе будет господствовать недавно пришедший циклон. Он спровоцирует в Петербурге облачную погоду со снегом, местами мокрым. Температура воздуха при этом составит от -2 до -4 градусов.

Тем временем в некоторых районах Ленобласти может установиться даже до +1.

По области -4…+1°, на востоке до -10°. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье небольшой снег и -6…-8°, — сообщил синоптик.

Также в некоторых районах области ожидается метель. Как передает пресс-служба администрации региона, уборка снега на дорогах продолжается.

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