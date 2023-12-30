ВСУ атаковали Белгород: жертвами ударов стали мирные жители

По имеющимся данным, погибли10 человек, среди которых один ребенок.

30 декабря боевики ВСУ обстреляли город Белгород. В результате атаки погибли 10 мирных жителей, среди которых есть ребенок. Также сообщается о 45 раненных, передает РИА Новости.

По данным RT, в Белгород уже вылетела группа МЧС и Минздрава во главе с Михаилом Мурашко для оказания помощи местным жителям. Поручение дал президент РФ Владимир Путин.