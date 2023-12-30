ВСУ атаковали Белгород: жертвами ударов стали мирные жители

По имеющимся данным, погибли10 человек, среди которых один ребенок.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли город Белгород. В результате атаки погибли 10 мирных жителей, среди которых есть ребенок. Также сообщается о 45 раненных, передает РИА Новости.
По данным RT, в Белгород уже вылетела группа МЧС и Минздрава во главе с Михаилом Мурашко для оказания помощи местным жителям. Поручение дал президент РФ Владимир Путин.
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