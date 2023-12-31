Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Белгород 30 декабря подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате которой погибли люди. Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Глубоко скорблю о погибших в результате варварского обстрела Белгорода, разделяю боль огромной утраты с их родными и близкими. В этот трагический день ленинградцы солидарны с жителями Белгорода и Белгородской области, мы готовы оказать любую необходимую помощь региону», – заявил Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области напомнил о террористической сущности украинского режима, отметив, что целью для обстрела ВСУ был выбран мирный российский город.