Роналдо перейдет в ФК «Ростов»

Нападающий «Левски» Роналдо перейдет в российский футбольный клуб «Ростов». По информации источника, сумма трансфера может составить €2 млн.

Контракт будет подписан на 4,5 года. Агент Роналдо Жулио Сезар Гранха в интервью «Матч ТВ» подтвердил эту информацию.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

После 18 матчей «Ростов» располагается на 10 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков.