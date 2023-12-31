Подростка осудили за госизмену впервые в России

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, будучи несовершеннолетним, собирал и передавал данные ВСУ о майкопской воинской части. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговором Верховного суда Республики Адыгея гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена) и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении

В суде уточнили, что во время разбирательства подсудимый вину в преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста. Совершал преступление он, будучи несовершеннолетним.

Это первый в России осужденный по статье «Госизмена», который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.