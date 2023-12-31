Подростка осудили за госизмену впервые в России

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, будучи несовершеннолетним, собирал и передавал данные ВСУ о майкопской воинской части. Об этом сообщает ТАСС.
«Приговором Верховного суда Республики Адыгея гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена) и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении
В суде уточнили, что во время разбирательства подсудимый вину в преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетнего возраста. Совершал преступление он, будучи несовершеннолетним.
Это первый в России осужденный по статье «Госизмена», который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 14970