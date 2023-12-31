Несколько десятков ниже нуля: когда в ближайшие три дня Ленобласть ждет аномальный мороз?

Согласно прогнозу по Ленинградской области от 31 декабря, в регионе будет облачно, но с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

В первые три дня 2024 года на дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В период 31 декабря по 4 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -10 °C. Местами в Ленинградской области будет -32 °C – как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», это ниже климатической нормы.

Уже 2 января температура воздуха ночью -20… -25 °C, местами до -32 °C и изморозь.