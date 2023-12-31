Поджигатель задержан в Петербурге. Ему заплатили 25 тысяч рублей

Сообщила о возгорании 28 декабря в 15:07 в Приморский отдел управляющая домохозяйством. Неизвестный поджег две автопокрышки на пятом этаже дома на улице Репищева в Санкт-Петербурге.

До приезда полицейских жильцы дома успели потушить огонь. Установлено, что ночью в подъезд с черной лестницы вошел мужчина с большой сумкой. После его ухода утром жильцы дома нашли несколько автопокрышек.

Днем злоумышленник вернулся с еще двумя шинами. Спустя несколько минут после его ухода из подъезда повалил дым. Заведено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Задержали подозреваемого 30 декабря на улице Орджоникидзе. Поджигателем оказался 34-летний ранее судимый житель поселка Шушары. Он рассказал полицейским, что ему предложили поджечь покрышки у двери якобы «наркосбытчика» и перечислили 25 тысяч рублей.