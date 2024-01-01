С 1 января в России выросли пенсии и МРОТ

В России с 1 января 2024 года на 7,5% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%.

После увеличения МРОТ составит 19 242 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников, ранее отмечали в пресс-службе Минтруда. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 млрд рублей.

Кроме того, изменится размер прожиточного минимума на душу населения. В 2024 году он составит 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 руб., детям — 14 989 руб. Индексация составит 7,5%.

Ранее ivbg.ru более подробно писал, что изменится в России с 1 января 2024 года

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