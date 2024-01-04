Российский шахматист, которому поляк отказался жать руку на чемпионате мира, вступился за оппонента

Денис Хисматуллин призвал общественность не оскорблять его бывшего оппонента и заявил, что снова бы протянул ему руку.

Скандал вокруг чемпионата мира по быстрым шахматам не утихает. Все началось с того, что польский игрок Ян-Кшиштоф Дуда не стал жать руку россиянину Денису Хисматуллину перед партией.

Общественность поведение поляка возмутило и на шахматиста обрушилась волна критики в соцсетях. Однако Денис Хисматуллин реши вступиться за своего оппонента, с которым, к слову, сыграл в ничью.

Россиянин призвал общественность не оскорблять Дуду, а также заявил, что снова бы протянул оппоненту руку, поскольку так воспитан.