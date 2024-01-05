Жительница Тосненского района не смогла попасть домой из-за замерзшего замка в двери

Автор: Анастасия Щербакова
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На выручку пенсионерке выезжали спасатели.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, накануне, 4 января, пожилая женщина из поселка Поги не смогла попасть домой. Замок на входной двери настолько сильно промерз, что открыть его ключом не удавалось.

Спасатели с помощью газовой горелки отогрели замок и женщина благополучно попала в свой дом, — рассказали в ведомстве.
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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