Жительница Тосненского района не смогла попасть домой из-за замерзшего замка в двери

На выручку пенсионерке выезжали спасатели.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, накануне, 4 января, пожилая женщина из поселка Поги не смогла попасть домой. Замок на входной двери настолько сильно промерз, что открыть его ключом не удавалось.

Спасатели с помощью газовой горелки отогрели замок и женщина благополучно попала в свой дом, — рассказали в ведомстве.