Жительница Тосненского района не смогла попасть домой из-за замерзшего замка в двери

На выручку пенсионерке выезжали спасатели.
Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, накануне, 4 января, пожилая женщина из поселка Поги не смогла попасть домой. Замок на входной двери настолько сильно промерз, что открыть его ключом не удавалось.
Спасатели с помощью газовой горелки отогрели замок и женщина благополучно попала в свой дом, — рассказали в ведомстве.
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05.01.2024 43