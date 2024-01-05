В Петербурге задержали юношу, ранившего ножом в живот 15-летнего подростка

Всего нападавших было двое.

4 января в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении 15-летнего подростка на остановке общественного транспорта.

Как выяснилось, примерно в 21:10 возле дома на Авиационной улице потерпевший поссорился с двумя молодыми людьми. В результате конфликта один из нападавших нанёс мальчику удар ножом в живот. Злоумышленники скрылись до приезда полиции и скорой помощи.

Подросток с тяжёлым ранением был госпитализирован. Спустя несколько часов по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний уроженец Татарстана. Также устанавливается личность и местонахождение соучастника нападения.