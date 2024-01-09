Самосвал едва не задавил женщину на «пешеходе» в Выборгском районе, уходя от столкновения по встречной полосе (видео)

Опасная ситуация на дороге в Сосновом Бору была записана на видеорегистратор.

Большегруз едва не спровоцировал серьезную аварию в Сосновом Бору накануне, 8 января. Водитель самосвала не стал соблюдать дистанцию и скоростной режим и в итоге не успел оттормозиться перед пешеходным переходом.

Чтобы уйти от столкновения с легковушкой, грузовик резко выехал на встречную полосу. В этот же момент дорогу переходила женщина. Избежать аварии удалось благодаря хорошей реакции водителя Lada на «встречке».

Момент опасной ситуации публикует ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.