Первое заседание Госдумы в 2024 году начнется с обсуждения проблемы отключения отопления в регионах

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявил депутат парламента Николай Алексеенко.

В ряде регионов России, в том числе и в Ленобласти, во время новогодних праздников начались проблемы с отоплением в домах. Именно это и обсудят депутаты Госдумы на первом в 2024 году пленарном заседании.

В первую пленарную неделю этот злободневный вопрос будет поднят. Первое пленарное заседание начнется с этого вопроса, — рассказал депутат Николай Алексеенко «Ленте.ру».

Как отметил парламентарий, депутаты будут разбирать каждый отдельный случай и принимать соответствующие меры.

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