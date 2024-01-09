Первое заседание Госдумы в 2024 году начнется с обсуждения проблемы отключения отопления в регионах

Об этом заявил депутат парламента Николай Алексеенко.
В ряде регионов России, в том числе и в Ленобласти, во время новогодних праздников начались проблемы с отоплением в домах. Именно это и обсудят депутаты Госдумы на первом в 2024 году пленарном заседании.
В первую пленарную неделю этот злободневный вопрос будет поднят. Первое пленарное заседание начнется с этого вопроса, — рассказал депутат Николай Алексеенко «Ленте.ру».
Как отметил парламентарий, депутаты будут разбирать каждый отдельный случай и принимать соответствующие меры.
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03.01.2024 153