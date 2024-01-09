Железнодорожным транспортом в 2023 году в Ленобласти воспользовались 45 млн пассажиров

Такие данные озвучили в комитете Ленинградской области по транспорту.

За прошлый год железнодорожным транспортом в Ленобласти воспользовались 45 миллионов человек. Пассажирские перевозки осуществлялись по 103 направлениям.

На ряде маршрутов удалось существенно сократить время в пути. Так, до Тосно, Тихвина, Волховстроя и других городов теперь можно добраться быстрее на 11-31 минуту.

Также для удобства граждан в маршруты восьми пригородных электричек добавили дополнительные остановки. А на Балтийском направлении электропоезда перешли на восьмивагонный состав.

В ведомстве отмечают, что и на 2024 год запланирован целый ряд масштабных проектов развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе.