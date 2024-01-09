В «Лиза Алерт» за 2023 год поступило более 3 тысяч заявок о пропаже людей в Ленобласти и Петербурге

Волонтеры поискового отряда подвели итоги работы за 2023 год.

Всего в прошедшем году в поисковый отряд «Лиза Алерт Питер» поступило 3382 заявки о пропаже людей на территории Петербурга и Ленинградской области. Как рассказали волонтеры, это ненамного больше, чем в прошлом году.

От 157 в спокойном феврале до 397 в безумном сентябре. Особенно запомнилось 14 сентября – день, когда к нам поступило 14 срочных заявок. Хорошая погода плюс грибы – беспощадное сочетание, — поделились волонтеры.

Самым возрастным человеком, пропавшим в 2023 году, стал 95-летний пенсионер, а самым маленьким — двухлетний малыш.

К счастью, оба эти поиска были городскими и оба завершены с результатом «найдены, живы», — отметили поисковики.

Подробная статистика за год представлена в сводке ниже.