В Гатчинском районе с 15 января изменится график движения общественного транспорта

С понедельника, 15 января, в расписание движения общественного транспорта на территории Гатчинского района Ленобласти вносятся изменения.

Так, с 15 января изменится вид регулярных перевозок по маршрутам №151 из Сиверского в Гатчину и №513 из Гатчины в Никольское — они станут социальными. Кроме того, отменяются маршруты №1, 516А, 532 и 542. Такое решение принято в связи с объединением маршрута №1 с маршрутом №511, №516А с №516, а также вхождением в расписании маршрута №531 автобусов по рейсу №532. Также в расписание маршрута №523 войдут автобусы №542.

Обновленное расписание — по ссылке.