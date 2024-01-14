ВОЗ: «болезнь X» может оказаться в 20 раз смертоноснее коронавируса

В Давосе пройдет Всемирный экономический форум, где одной из главных тем станет так называемая «болезнь Х».

«Болезнь Х» может стать гораздо опаснее, чем коронавирус, не исключают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Смертность заболевания, по мнению специалистов, будет превышать ковид в 20 раз.

В этой связи в швейцарском Давосе пройдет Всемирный экономический форум под названием «Подготовка к болезни Х», где выступит глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет РБК.

Отметим, «болезнь Х» — название условного, пока неизвестного патогена, способного привести к эпидемии или пандемии по всей планете.