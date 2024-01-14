Россиянин Бетербиев стал чемпионом мира по боксу

Российский спортсмен отправил в нокаут британца Каллума Смита.
Российский спортсмен Артур Бетербиев стал чемпионом мира по боксу сразу в трех версиях после победы над британцем Каллумом Смитом, пишет «Газета.ру».
Боксерский поединок длился семь раундов и закончился нокаутом британского спортсмена. Бетербиев дважды за одну трехминутку отправил оппонента в нокдаун, после чего угол Смита выбросил полотенце на ринг.
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12.01.2024 133