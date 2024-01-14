Россиянин Бетербиев стал чемпионом мира по боксу

Российский спортсмен отправил в нокаут британца Каллума Смита.

Российский спортсмен Артур Бетербиев стал чемпионом мира по боксу сразу в трех версиях после победы над британцем Каллумом Смитом, пишет «Газета.ру».

Боксерский поединок длился семь раундов и закончился нокаутом британского спортсмена. Бетербиев дважды за одну трехминутку отправил оппонента в нокдаун, после чего угол Смита выбросил полотенце на ринг.