Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января

Автор: Анастасия Щербакова
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ЛОЭСК опубликовал график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.

Так, ближайшие плановые отключения электричества начнутся с 15 января.

Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января электроэнергия, Отключение электричества в Ленобласти, новый год, Нет света, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
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