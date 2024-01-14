Представлен график отключений электричества в Ленобласти с 15 по 21 января

ЛОЭСК опубликовал график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.
Так, ближайшие плановые отключения электричества начнутся с 15 января.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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