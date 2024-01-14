Названа доля россиян, получающих ежемесячно 100 тысяч рублей и выше

Число граждан с высокими доходами увеличилось до 7,4%.

К концу 2022 года число россиян, получавших ежемесячно более 100 тысяч рублей дохода выросло до 7,4%, пишет РИА Новости, ссылаясь на подсчеты Росстата.

Так, в позапрошлом году данный показатель вырос на 1,7 процента. С 2013 года подобного еще не было.

Также увеличилось число граждан, чей доход составлял от 60 до 100 тысяч рублей. В данном случае прирост составил 2,7%, а общая доля россиян с такими зарплатами — 15,3%.